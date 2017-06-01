Онлайн-сервис «Росреестра» получил около 600 тысяч заявлений на регистрацию прав

С начала работы сервиса Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии («Росреестра») для подачи документов на государственную регистрацию прав в электронном виде в «Росреестр» поступило через интернет около 600 тысяч заявлений на получение этой услуги. «Росреестр» начал принимать документы на государственную регистрацию прав в электронном виде с 1 июня 2015 года.

За два года работы сервиса наибольшее количество заявлений на получение этой услуги направлено через интернет в Московской области (более 38 тыс.), Республике Башкортостан (около 33 тыс.), г. Москве (более 29 тыс.) и Республике Татарстан (более 28 тыс.). За этот период среднемесячный прирост количества поступивших в «Росреестр» заявлений о регистрации прав в электронном виде составил более 45%.

Сервис по подаче документов на регистрацию прав через интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обращаться в «Росреестр» за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на визит в офис.

В настоящее время в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу 1 января 2017 года, доработаны сервисы для получения в электронном виде наиболее востребованных госуслуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет, единая учетно-регистрационная процедура и предоставление сведений из ЕГРН.

С помощью сервиса «Государственная регистрация прав» можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). С помощью сервиса «Подать заявление о ГКУ и ГРП» можно направить заявление и документы на единую учетно-регистрационную процедуру – одновременное проведение кадастрового учета и регистрации прав.