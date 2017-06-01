PayOnline запускает «онлайн-кассы»

Процессинговый центр PayOnline подписал договор с компанией-производителем онлайн-касс «Атол» и предлагает своим клиентам решение, которое позволит им полностью соответствовать новым требованиям со стороны государства, прописанным в 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники. Об этом CNews сообщили в PayOnline.

В основе сотрудничества PayOnline с «Атолом» лежит сервис по аренде онлайн-касс «Атол Онлайн», разработанный партнёром. Клиентам PayOnline будут доступны следующие услуги, реализованные «Атол»: аренда кассы для онлайн-платежей, размещённой в ЦОД (центр обработки данных или дата-центр); покупка фискального накопителя; заключение договора с ОФД (оператор фискальных данных); доступ к сервисной статистике и техническая поддержка (стоимость обслуживания включена в стоимость аренды кассы).

«Мы получаем большое количество запросов от наших клиентов по поводу 54-ФЗ. И приняли решение помочь им адаптироваться под новые законодательные требования, — рассказала Мария Горячева, директор по продуктам PayOnline. — Наш продукт будет поставляться в стандартном пакете, а его стоимость будет определена партнёром-производителем контрольно-кассовой техники, то есть, мы не берём наценки за данную услугу».

Для клиентов, работающих с PayOnline, будет реализована схема передачи данных транзакции напрямую в кассу, которую предоставляет сервис «Атол Онлайн». Для этого понадобится провести техническую доработку: добавить несколько параметров заказа, необходимых для оформления чека согласно требованиям 54-ФЗ; проводить интеграцию отдельно с сервисом «Атол Онлайн» не нужно.