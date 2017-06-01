«Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ

«Яндекс.Касса» представила новое техническое решение для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. С его помощью компании могут принимать оплату в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ, которые вступят в силу 1 июля, сообщили CNews в «Яндекс.Деньгах».

Как известно, закон обязывает всех продавцов использовать кассовый аппарат, заключить договор с оператором фискальных данных, мгновенно передавать в налоговую информацию о продажах, а клиентам — отправлять чеки по SMS или электронной почте даже при расчёте в онлайне.

Новое решение «Яндекс.Кассы» — это протокол передачи данных о платежах и возвратах для интернет-магазинов. Он позволяет автоматически отправлять информацию о продажах на кассовый аппарат и контролировать передачу чеков оператору фискальных данных, а затем — в налоговую. Продавец сможет оформлять возврат средств через кассовый аппарат из личного кабинета «Яндекс.Кассы», где хранится информация о покупке: ценах, товарах и ставке НДС. Все счета, которые магазин выставит через «Кассу» в мессенджерах, по SMS или электронной почте, тоже будут оформлены по правилам 54-ФЗ.

«Исполнять требования нового закона обязаны все магазины — как в интернете, так и в оффлайне. Чтобы подключить наше решение, многим из них даже не придётся проводить сложную техническую работу: с “Яндекс.Кассой” уже интегрированы популярные CMS, и их список постоянно расширяется. Настроить работу по новым правилам компании смогут через личный кабинет “Яндекс.Кассы”», — отметил Александр Куроптев, руководитель проекта подготовки к 54-ФЗ в «Яндекс.Кассе».

Решение «Яндекс.Кассы» интегрировано с 13 системами управления сайтами (CMS), облачным сервисом «Атол Онлайн» для кассового обслуживания в интернете и кассовым решением «МодульКасса». Чтобы использовать новый протокол, нужно купить или арендовать кассовый аппарат с поддержкой «Яндекс.Кассы», зарегистрировать его в налоговой и заключить договор с любым оператором фискальных данных. Весь процесс подключения займёт до 7 дней.

«Яндекс.Касса» выпустила открытую техническую документацию по интеграции с новым решением. Благодаря этому разработчики смогут внедрить его в любой продукт, будь то сайт, мобильное приложение, CMS или CRM.