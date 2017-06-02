BAK International представила модель бесплатной автоматизации заведений HoReCa

Российская компания BAK International, разработчик в сфере автоматизации и кассовых решений, вывела на рынок бесплатную систему автоматизации для заведений сегмента HoReCa. Система позволяет заведениям подключить не только бесплатный сервис по автоматизации деятельности заведения (работа со столами, онлайн-управление меню, контроль и аналитика финансовых показателей, статистика заказов и многое другое), но и получить в придачу комплексную Soft-систему, сообщили CNews в BAK International.

«Нововведённый закон 54-ФЗ об онлайн-кассах озадачил, в первую очередь, весь начинающий бизнес. Особенно остро явление коснулось пока ещё начинающих бизнесменов. Высокие затраты на оборудование и программное обеспечение заставили всерьез задуматься молодых предпринимателей о рентабельности своих проектов, — отметили представители BAK. — Такой подход позволил многим компаниям, предоставляющие кассовые решения, снизить цены на обслуживание, взять предоставлять кассы в аренду, а некоторым и вовсе предлагать стартапу бесплатные кассы».

Основной доход компании заключается в комиссии от безналичных платежей, которые совершают пользователи. Такой подход позволит многим стартапам не зацикливаться на закупке оборудования и программного обеспечения, а уделить больше внимания качеству предоставляемых услуг и дальнейшему развитию бизнеса.

По мнению разработчиков BAK International, закон 54-ФЗ стал фазой перехода заведений на новый уровень сервиса. Благодаря развитию данной отрасли заведения с онлайн-кассами смогут легко в самом ближайшем будущем перейти на инновационные системы, работающие по принципу IoT (Internet of Things/интернет вещей) с использованием технологий больших данных (Big Data) и ibeacon.

«Используя системы, основанные на концепции IoT, бизнес сможет выявлять потребности миллионов потребителей, компании смогут в значительной мере сэкономить на маркетинговых исследованиях, рекламе и продвижении», — считают в BAK.