OFD.RU прошел экспертизу на соответствие технических средств требованиям законодательства

Оператор фискальных данных OFD.RU (компания «Петер-Сервис Спецтехнологии») прошел экспертизу на соответствие технических средств оператора фискальных данных требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Экспертизу провела компания «Рапкат-центр», экспертная организация, включенная в реестр ФНС, сообщили CNews в OFD.RU.

Федеральный закон 54-ФЗ предписывает соискателям разрешения на обработку фискальных данных, за исключением тех, кто подал заявление на осуществление деятельности в качестве ОФД до 1 сентября 2016 г., иметь при подаче заключение независимой экспертной организации, включенной в реестр ФНС. При этом в законе не уточняется порядок и сроки прохождения экспертизы для ОФД, подавших заявление на обработку фискальных данных до 1 сентября 2016 г., и сроки начала деятельности экспертных организаций, одобренных ФНС.

С появлением первых практически работающих экспертных организаций и утвержденных Федеральной налоговой службой «Форматов фискальных документов, обязательных к использованию», OFD.RU принял решение предоставить свои технические и программные средства на экспертизу.

«Для пользователей кассовой техники важно точное соответствие работы ОФД действующим форматам и протоколам передачи данных, совместимость с представленными на рынке моделями ККТ. С момента получения нами разрешения на обработку фискальных данных значительно увеличилось количество новых моделей онлайн-касс, а “Форматы фискальных данных” были доработаны и утверждены ФНС. Мы посчитали это хорошим поводом для проведения независимой экспертизы наших программно-аппаратных средств», — рассказал Николай Жмуренко, директор оператора фискальных данных OFD.RU

Как известно, с 1 июля 2017 г. все организации, применяющие контрольно-кассовую технику, обязаны перейти на онлайн-кассы и передавать информацию о продажах в режиме реального времени в ФНС через операторов фискальных данных.