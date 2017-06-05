PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей

Компания PTC и Ansys представили решение, которое позволит быстро добавить результаты инженерных расчетов Ansys в приложения, созданные на платформе PTC для промышленного интернета вещей ThingWorx. Разработка коннектора между этими двумя техническими инженерными платформами позволит заказчикам передавать и использовать результаты расчетов при эксплуатации физических изделий в реальном мире вещей, сообщили CNews в PTC.

По задумке компаний, коннектор поможет сопоставлять интеллектуальные конечно-элементные модели с физическими изделиями на всем протяжении жизненного цикла и оперировать результатами в реальном мире. Это откроет инженерам и разработчикам возможности для внесения ценных дополнений в свою работу за счет более гибких режимов эксплуатации изделия, корректировки режима технического обслуживания, а также интеграции данных о верификации математических моделей в процесс конечно-элементного моделирования.

Моделирование помогает компаниям проанализировать ситуации, которые могут произойти с изделиями в будущем — например, сбои в работе — уже на этапе проектирования. Если доступ к обширным историческим данным по эксплуатации изделий ограничен, компании могут использовать конечно-элементные модели только для предполагаемого набора ожидаемых ограничений и нагрузок на продукт («вещь»). Данные о реальной эксплуатации изделий можно использовать в расчетах вместе с анализом и корректировкой нагрузок с помощью встроенных в PTC ThingWorx алгоритмов машинного обучения и перейти к предиктивному моделированию с использованием любых решателей для расчета методом конечных элементов (КЭ). Постоянная связь между реальными условиями работы, цифровой симуляцией и машинным обучением поможет производителям быстро и оперативно использовать эксплуатационные данные, что может привести к разработке верифицированных предикативных КЭ моделей и значительно более прозрачного контура обратной связи для сверки исходных данных при расчетах и реальных нагрузках, что позволяет проработать конструкцию и ускорить процесс разработки КЭ моделей изделий, полагают в PTC.

Технологии промышленного интернета вещей (IIoT) позволяют создать цифровой двойник, который объединяет данные о физическом изделии в реальном времени с цифровой информацией, которой оперируют инженеры при разработке изделий и вещей, отметили в PTC. Использование цифровых двойников делает изделия более «умными» и упрощает понимание того, как продукт поведет себя в процессе эксплуатации. Сочетание возможностей платформы ThingWorx с конечно-элементными моделями Ansys позволит компаниям-заказчикам PTC и Ansys разработать собственные интернет-приложения, которые помогут создавать собственные порталы производителей для анализа текущих рабочих условий, быстро выявлять и диагностировать текущие проблемы с конечно-элементными моделями, верифицировать КЭ модели и повышать производительность собственных изделий. PTC и Ansys сделают возможности этого решения доступными в приложениях IoT, разработанных на платформе ThingWorx.

«Извлечение из натурных эксплуатационных данных всего ценного содержимого, которое могут сгенерировать “умные” взаимодействующие изделия, является одной из основных причин, по которым компании инвестируют в технологии промышленного интернета вещей, — считает Кэтрин Никер (Catherine Kniker), директор по монетизации подразделения бизнес-платформ PTC. — Технология конечно-элементного моделирования в сочетании с машинным обучением помогает разработчикам IIoT-изделий выявлять и анализировать данные, необходимые для улучшения конструкции, дизайна и режимов эксплуатации продукта, а также разрабатывать изделия следующего поколения. Мы ожидаем, что разработчики изделий добавят в свои продукты много ценного с помощью приложений, основанных на нашей совместной с Ansys платформе».

«Многие из наших клиентов начинают использовать цифровые двойники, чтобы взорвать свой сегмент рынка, резко снизив расходы на эксплуатацию и обслуживание за счет продажи вместе со своими изделиями оптимизированных под заказчика цифровых услуг в режиме реального времени, — указал Эрик Бантегни, генеральный директор Ansys. — Используя решения, которые Ansys и PTC выведут на рынок, наши клиенты получат возможности для разработки новых IIoT-приложений».

Сроки действия любого выпуска продукта, включая любые функции, могут быть изменены по усмотрению PTC.