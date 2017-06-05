UFS.Travel обновил дизайн приложения «ЖД Билеты» для Android

Онлайн-сервис для путешествий UFS.Travel обновил дизайн своего приложения «ЖД Билеты» для платформы Android, а также представил новые схемы вагонов с точной информацией о стоимости места и справочник, где сохраняются данные пассажира. Кроме того, у пользователей появится возможность при каждой следующей покупке автоматически выбирать нужного пассажира, сообщили CNews в UFS.Travel.

В новой версии пользователям Android стал доступен весь функционал, который ранее был реализован в приложении для платформы iOS. Как отмечают разработчики, главное отличие новой версии — не только в обновленной графике с элементами анимации, но и расширенном функционале.

«Мы собрали отзывы наших клиентов за четыре года существования приложения и на основе пожеланий пользователей полностью изменили дизайн. Основные силы были брошены на создание интуитивно простого и удобного интерфейса — мы полностью избавились от сложной графики и “прокачали” технологическое ядро приложения в соответствие с основными гайдлайнами Google Play», — рассказал директор онлайн-сервиса для путешествий Роман Шугалей.

В обновленном приложении пользователю больше не придется дублировать данные о пассажире, на которого ранее был оформлен билет — вся информация сохранится для следующих покупок в удобном справочнике. Данные карты также сохраняются в «ЖД Билеты» автоматически, при новом заказе будет достаточно указать лишь CVV-код. При покупке билетов стало удобно добавлять ребенка до 5 лет «без места» — сделать это можно бесплатно. Билет для ребенка старше 5 лет теперь можно приобрести через приложение по детскому тарифу со скидкой 35-50%.

Удобная схема вагонов позволит пассажиру сориентироваться и выбрать лучшие свободные места в поезде. При этом схемы вагонов можно «слайдить», не возвращаясь в основное меню, отметили в компании.

Данные с характеристикой вагона спрятаны в информационное окошко «i», при этом приложение графически информирует пассажира о классе обслуживания и включенных опциях. В «ЖД Билеты» также работает опция выбора места в гендерном вагоне.

В приложении по-прежнему доступны все скидки и бонусы перевозчиков, продажа железнодорожных билетов в Европу осуществляется без наценок и комиссий, а также действует программа кэш-бека для владельцев карт «Тинькофф Банка».

«ЖД Билеты» существует с 2013 г. На данный момент, по данным UFS.Travel, приложение на Android скачали более 1,8 млн раз. Мобильное приложение «ЖД билеты» также доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах приложений App Store и Windows Store.