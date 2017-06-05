ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay

Банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта» обеспечили эквайринг по продаже железнодорожных билетов в мобильном приложении с помощью технологии Apple Pay. По предварительной оценке, до конца 2017 г. новым сервисом воспользуются более 500 тыс. клиентов, сообщили CNews в ВТБ.

С помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам» для устройств на платформе iOS можно купить билеты на поезда дальнего следования. Комиссия за покупку билета не взимается. Кроме того, клиентам предоставлена возможность приобрести билеты за бонусные баллы, отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты, хранить свои электронные билеты.

Пользователям также доступны такие опции, как навигация внутри зданий вокзалов (в настоящий момент доступно на девяти московских вокзалах), показ объявлений об изменении расписания поездов.

Приложение «РЖД Пассажирам» является бесплатным. Технологическую поддержку проекта обеспечивают банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта».

«Мы видим, что число клиентов, активно использующих смартфоны для оплаты товаров и услуг, постоянно растет. По нашим прогнозам, до конца 2017 года приложение установят не менее полумиллиона пользователей», — прокомментировал вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек.

«Возможность совершать платежи с помощью Apple Pay в мобильном приложении сделает процесс приобретения билетов еще более оперативным и удобным. Кроме того, внедрение инновационных платежных сервисов говорит о высокой технологичности компании РЖД», — рассказал генеральный директор компании «МультиКарта Кирилл Свириденко.

Оплата с помощью технологии Apple Pay доступна и на сайте РЖД.