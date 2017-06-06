Онлайн-сервис для грузоперевозок GroozGo привлек более $2 млн инвестиций

Компания GroozGo, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», разрабатывающая онлайн-сервис для организации магистральных перевозок, привлекла $2,1 млн от стратегического инвестора — группы компаний КПД. Сделка с 3PL-оператором была подписана на Startup Village 2017 в «Сколково». Инвестиции будут направлены на экспансию сервиса в регионах России и СНГ, развитие технологий и финансирование текущих операций, сообщили CNews в «Сколково».

Это уже второй раунд инвестиций в проект. В октябре 2016 г. бизнес-ангел Антон Старский, экс-партнер венчурного фонда RuStars Ventures (портфель проектов включает медико-генетический центр Genotek, финтех-проект rammfx.com и др.), вложил в компанию $50 тыс. В следующие восемь месяцев команде проекта удалось привлечь более 600 заказчиков и 2 тыс. перевозчиков; было обработано свыше 2 тыс. заказов.

Анна Качурец, генеральный директор и сооснователь GroozGo, отметила: «Наша компания вышла за рамки убера в грузоперевозках, то есть обработки горящих заказов от небольших компаний. В ближайшее время мы запускаем новый функционал для выполнения регулярных заказов, по графику, что позволит значительно нарастить объемы перевозимых через сервис грузов».

Оксана Погодаева, управляющий директор и сооснователь GroozGo, со своей стороны добавила: «Объем российского рынка транспортной логистики, по данным РБК.research, оценивается в 2,5 трлн руб. Доля экспедиционных услуг оценивается в 6%, то есть 150 млрд руб. Мы намерены занять более 1,5% рынка к 2020 году».

«Мы давно и с интересом следили за развитием интернет-платформ для обслуживания процесса грузовых перевозок. Имея собственный парк авторефрижераторов и осуществляя ежедневные перевозки, мы прекрасно понимаем необходимость таких платформ для выстраивания прозрачных рыночных отношений между заказчиками и перевозчиками. С другой стороны, накопленный практический опыт подсказывает нам, что еще необходимо сделать для совершенствования этих технологий. Поэтому инвестируем в GroozGo, совместно с которым будем создавать механизм, который обеспечит прозрачность всего процесса сделки: от расчета и согласования цены перевозки до документооборота и расчетов за услуги», — заявил Георгий Чистяков, генеральный директор ГК КПД.

Одна из основных целей GroozGo является диджитализация транспортных операций и перевод всех традиционных методов взаимодействия между грузовладельцами и перевозчиками в режим онлайн. Компания была основана в начале 2016 г. Основным ее отличием от текущих сервисов в грузоперевозках является строгий отбор и проверка всех пользователей. В сервисе могут работать только собственники грузов и машин, тем самым исключаются «лишние» посредники и «серые схемы». Все перевозимые через сервис грузы страхуются, таким образом сервис берет ответственность за их сохранность, пояснили в «Сколково».

«Мы очень рады, что наш резидент смог добиться столь впечатляющих результатов за столь небольшой срок — ведь компании чуть больше года. И мы вдвойне рады тому, что особую роль в заключенной сегодня сделке сыграл фонд “Сколково”. Дело в том, что именно от “Сколково” компания GroozGo получила грант на участие в логистической выставке TransRussia 2017, где, как нам стало известно, произошла судьбоносная встреча представителей нашей компании и группы КПД», — отметил Сергей Ходаков, операционный директор ИТ-кластера фонда «Сколково».