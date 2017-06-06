РАЭК запускает информационно- аналитический онлайн-проект «Пульс Рунета»

«Ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) запускает новый информационно-аналитический онлайн-проект — «Пульс Рунета». Основная цель ресурса — предоставить пользователям, отраслевым экспертам, представителям СМИ и органов госвласти быстрый доступ к основным цифрам и показателям развития Рунета, таким как аудитория интернет-пользователей в России, индекс цифровой грамотности, количество доменов, капитализация интернет-компаний, объем цифровой экономики и т.д., сообщили CNews в РАЭК.

«Пульс Рунета» также будет полезен всем, кто интересуется развитием интернет-отрасли в России: студентам профильных специальностей, начинающим специалистам, сотрудникам ИТ-компаний и организаций из смежных секторов экономики, госслужащим.

«Созданию ресурса предшествовала идея “простой, доступной и оперативной аналитики”, вдохновлявшая нас в последнее время. Дело в том, что нам в РАЭК в ежедневном (а временами и в ночном) режиме поступают запросы от самых разных категорий пользователей и специалистов, с просьбой “кинуть линк на ту или иную аналитику”, “по-быстрому подсказать, сколько пользователей в Рунете, и чем они занимаются больше всего на просторах Сети”, “проконсультировать — какие сектора онлайн-экономики растут больше других / сколько денег заработал Рунет или отдельные его сегменты” и т.д. И мы поняли: чтобы облегчить себе жизнь и помочь с ответами на повторяющиеся вопросы наших партнеров и экспертов, надо запускать простой онлайн-ресурс, агрегирующий базовые знания об измеримых показателях Рунета, о которых нас наиболее часто спрашивают», — рассказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По мнению главного аналитика РАЭК Карена Казаряна, ресурс будет полезен всем, кто следит за трендами интернета и цифровой экономики, и позволит выявлять важные закономерности его развития. «Пока сайт работает в бета-режиме, с ограниченной функциональностью, и мы планируем за лето 2017 года значительно расширить его функционал и увеличить объем контента. Будем рады новым партнерам, заинтересованным в его развитии. Сегодня многие компании, исследовательские агентства, онлайн-ресурсы, СМИ и государственные органы собирают информацию о развитии интернета, и мы готовы обсуждать интеграцию таких знаний и показателей в “Пульс Рунета”», — добавил он.

«Наша итоговая цель — сделать “онлайн-шпаргалку” о Рунете на все случаи жизни: от удовлетворения праздного интереса (а сколько в день средний пользователь проводить за онлайн-играми?) до получения за пару минут всех базовых цифр о развитии отрасли — для презентации / доклада / статьи на любую тему, связанную с цифровой экономикой, — отметил со своей стороны продюсер проекта, аналитик РАЭК Владимир Ожерельев. — Интернет в России и мире развивается такими темпами, что за потоком событий очень сложно уследить — сегодня новость обсуждает всё сообщество, а через неделю про неё забывают, и по прошествии времени какое-то событие может выпасть из поля зрения аналитиков. Поэтому мы хотим собирать не только главные метрики, но и информацию о ключевых событиях, определяющих развитие отрасли и ее сегментов».

Новый онлайн-ресурс «Пульс Рунета» доступен по адресу runet.live. Ресурс будет обновляться еженедельно и в онлайн-режиме и будет содержать актуальные новости, цифры, аналитику и другие данные, которые будут на основе нескольких динамических и статичных показателей давать полное представление о развитии Рунета. Также на сайте доступна подписка на дайджест и обновление данных, которые будут запущены в ближайшее время.