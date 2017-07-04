Gettable представила мобильное приложение «Gettable – Скидки» по ресторанам двух столиц

Gettable объявила о запуске мобильного приложения «Gettable – Скидки» с бесплатными скидками в ресторанах до 50%. Приложение доступно для платформы iOS.

На сегодняшний день в приложении более 200 ресторанов, кофеен и пиццерий Москвы и Санкт-Петербурга, которые предоставляют скидки для пользователей Gettable. Среди них сеть пиццерий «Папа Джонс» (до 50%), сети ресторанов «Хлеб и Вино» (до 20%), «Грабли» (до 15%), «ДвижОК» (до 50%), «Джон Джоли» (до 10%), «Территория» (до 20%), Kitchen (до 30%), Il Forno, Fornetto (до 20%), «Япоша» (до 50%), рестораны «Чайковский в Тифлисе» (до 15%), Brisket BBQ (до 50%), «Буйабес» (до 15%), Petit Cafe (до 30%), «Экспедиция» (до 15%), Brasserie Lambic (до 20%), «Трамплин» (до 20%) и другие.

Чтобы получить скидку, пользователю нужно выбрать подходящий ресторан из списка и время посещения. После этого он получает индивидуальный код, который нужно предъявить в заведении, чтобы получить скидку в чек. Размер скидок зависит от времени: в пиковые часы они меньше, в середине дня, когда посетителей меньше всего, — скидки максимальны. Скидки покрывают весь рабочий день заведения — от открытия и до закрытия, и не распространяются на бизнес-ланчи.

После посещения ресторана в личном кабинете пользователя сохраняется чек, в котором указана сумма без скидки и со скидкой. Приложение также сохраняет информацию о том, сколько пользователь экономит средств, используя приложение.

Егор Гончаренко, основатель и генеральный директор сервиса Gettable, отметил: «Наш опыт показывает, что пользователи охотно посещают рестораны, используя скидки от Gettable. В начале этого года мы запустили продукт, с помощью которого гости ресторанов могут сэкономить до 50% от чека. Уже через месяц после запуска количество заказов выросло на 20%. Поэтому мы решили создать отдельное мобильное приложение – афишу скидок Gettable, в которой представлены рестораны только со скидками. Основное приложение для бронирования столиков Gettable продолжает функционировать».

В приложении пользователи могут выбрать рестораны со скидками на карте города, посмотреть фотографии интерьера и блюд любого ресторана, изучить онлайн-меню заведений. Редакция Gettable представляет в приложении тематические подборки ресторанов с максимальными скидками, которые помогают подобрать нужный ресторан.

В личном кабинете пользователь накапливает баллы за заказы, которые может потратить на посещение ресторана, поездку на такси или подписку на онлайн-кинотеатр на месяц.

Скачать приложение «Gettable Скидки» для iOS можно здесь. https://appsto.re/ru/04Pjkb.i