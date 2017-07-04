В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» появились новые возможности

Сбербанк объявил о том, что в новой версии мобильного приложения «Бизнес Онлайн» появились шаблоны платежей, привычные для пользователей «Сбербанк Бизнес Онлайн». Они позволяют проводить частые платежи быстро и без лишних усилий. Пользователям не нужно заполнять платежное поручение с нуля: достаточно один раз сохранить шаблон и затем, при необходимости, его редактировать.

Пользователи мобильного приложения теперь могут увидеть доступную сумму овердрафта. Она отображается на обновленных «карточках» счетов в верхней части экрана.

В приложении появилась информация по наложенным на счета арестам и ограничениям, а именно название органа, наложившего арест, а также сумма.

Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов в различных форматах для быстрого формирования платёжных поручений. В дополнение к этому появилась функция сканирования, распознавания и автоматического заполнения платёжного поручения по QR-коду на счете.

«Сбербанк Бизнес Онлайн» теперь адаптирован с помощью технологии VoiceOver для людей с нарушениями зрения.