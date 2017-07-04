«Яндекс» представил конструктор для настройки корпоративного «Яндекс.Браузера»

«Яндекс» объявил о доступности конструктора, который позволит настроить корпоративную версию «Яндекс.Браузера». Системные администраторы могут использовать конструктор, чтобы настраивать свои версии корпоративного «Яндекс.Браузера». При сборке можно задать основные параметры внешнего вида, включить нужные дополнения — и скачать готовый дистрибутив.

«Офисные работники проводят значительную часть дня за компьютером и решают в браузере множество задач. Поэтому браузер должен быть максимально практичным и удобным, — сказал руководитель «Яндекс.Браузера» Дмитрий Тимко. — С помощью расширений можно, например, заблокировать рекламу, чтобы она не отвлекала от работы. А в новой вкладке — закрепить ссылки на внутренние ресурсы, календарь или журнал компании, и поставить на фон фирменный логотип или просто что-то приятное».

Подготовленная в конструкторе сборка браузера устанавливается на компьютеры с помощью MSI-файла. Сотрудники не смогут менять ее настройки сами, обновления тоже не изменят заданные параметры. Администратор может вносить изменения в конфигурацию браузера сразу на всех компьютерах — с помощью доменных групповых политик.

Корпоративный «Яндекс.Браузер» помогает следить за безопасностью. Например, администратор может запретить браузеру обмениваться данными определённых типов с внешними серверами. Кроме того, браузер проверяет скачиваемые файлы на вирусы, бережёт пароли и предупреждает пользователей об опасных сайтах — с помощью встроенной технологии Protect.

Сборка корпоративного «Яндекс.Браузера», подготовленная в конструкторе, подойдет организациям, которым не нужно интегрировать браузер во внутренние системы, например, в бухгалтерские программы. Более сложные решения реализует партнер Яндекса — компания «Ланит-Интеграция».

Системные требования «Яндекс.Браузера» сравнительно низкие. Он работает даже на старых машинах и совместим со всеми операционными системами Microsoft начиная с Windows 7.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 г. Сейчас это второй по популярности компьютерный браузер у россиян и первый среди не предустановленных браузеров на мобильных устройствах. В июне 2017 г. его дневная аудитория составила 20 млн пользователей, 7,5 млн из них пользуются мобильной версией.