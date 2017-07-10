Банк «Русский стандарт» обновил мобильный банк под iOS

Банк «Русский Стандарт» объявил о выпуске обновленной версии мобильного банка для платформы iOS. В новой версии приложения появились самые актуальные функции, которые были реализованы по пожеланиям активных пользователей мобильного банка «Русского Стандарта».

Появилась возможность получить и восстановить доступ в мобильный банк прямо из приложения в любое время, и для этого не нужно звонить в call-центр. Для восстановления доступа достаточно на экране авторизации просто нажать кнопку «Получить или восстановить доступ» и заполнить необходимые поля.

Новый набор функций позволит сделать работу в мобильном банке более простой и удобной. Теперь стало возможно выполнять такие операции, которые ранее были доступны только в интернет-банке.

В новой версии теперь можно отправить выписку по счету любым удобным способом в формате pdf, csv, png, просто, выбрав в фильтре период, за который необходима выписка, и нажав кнопку «Поделиться». А после совершения платежа теперь доступна опция отправки квитанции на электронную почту и в мессенджеры.

В новой версии можно получить полную выписку по счету RS Cashback с подробной детализацией начислений бонусов по каждой операции.

В приложении теперь стало проще найти и оплатить штраф ГИБДД или налоги по УИН прямо в приложении.

Для удобства клиентов на главной странице мобильного банка по карточным продуктам добавлена информация о типе карты – дебетовая / кредитная, а также ее последние 4 цифры. Также в разделе «Информация» по карточным продуктам можно ознакомиться с подробным тарифным планом по карте.