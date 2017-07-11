Партнерство Mail.Ru Group и Weborama позволит рекламодателям проверить трафик через Adloox

Mail.Ru Group объявила о сертификации аудита рекламного трафика с помощью технологии Adloox, предоставляемой в России компанией Weborama. У рекламодателей появился еще один способ убедиться в качестве трафика, воспользовавшись инструментарием независимого поставщика.

Сбор данных производится с помощью Weborama Campaign Manager: таким образом, рекламодатели Mail.Ru Group смогут воспользоваться услугами Weborama чтобы получить независимое заключение о валидности трафика и качестве аудитории на проектах компании.

«Доля digital в рекламных бюджетах на российском рынке уверенно растет, приблизилась к доле ТВ рекламы и достигла в 2016 году 38%. Естественно, им важно быть уверенными в эффективности его использования, – сказала Элина Исагулова, коммерческий директор Mail.Ru Group. – Мы всегда обеспечивали и обеспечиваем высокое качество услуг: доля подозрительного трафика, выявленного в рамках тестового аудита у нас составляет менее 0,1%, что находится в пределах погрешности. Теперь, благодаря партнерству с Weborama и Adloox, наши клиенты получат этому очередное подтверждение с помощью независимой сторонней технологии».

Для оценки качества трафика Adloox использует методологию, аккредитованную американским объединением участников медиаиндустрии Media Rating Council (MRC), а также глубокие знания о технологиях, применяемых злоумышленниками для манипуляций с данными или контентом.

«Коллаборация с Adloox позволяет дополнить стандартные отчёты данными о количестве невалидного трафика с разбивкой на general и sophisticated категории. Мы очень ценим работу с селлерами, открытыми к мировым трендам в области качественных измерений, и планируем совместно развивать и улучшать продукт» - отметила руководитель коммерческой службы Weborama Russia Эльвира Сафаева.