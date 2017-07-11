«Яндекс.Телефония» запускается в 15 городах России

«Яндекс» объявил о том, что виртуальная АТС «Яндекс.Телефония» заработала в 15 новых городах. Сервис поможет компаниям из этих городов и организациям, у которых есть региональные представительства, настроить работу с обращениями клиентов.

Теперь использовать «Яндекс.Телефонию» можно в Новосибирске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Казани, Рязани, Самаре, Сочи, Туле, Тюмени и Челябинске. При регистрации на сервисе компания бесплатно получает номер телефона с кодом Москвы или Санкт-Петербурга. После этого она может выбрать подходящий тарифный план и подключить номер с кодом своего города.

«Яндекс.Телефония» будет полезна небольшим и средним компаниям, которым важно не упускать обращения клиентов и быстро отвечать на них. На сервисе можно настраивать правила обработки входящих звонков, а за пропущенными вызовами, голосовыми сообщениями, обращениями с сайта или из социальных сетей следить на одном экране — в ленте заданий. Работать с обращениями можно как в веб-версии сервиса, так и в приложениях для iOS и Android.

С апреля 2016 г. «Яндекс.Телефония» работает в Москве и Санкт-Петербурге. За это время более девяти тысяч организаций подключили платные тарифы сервиса. Основная аудитория — это компании, которые работают в сфере торговли. Сервисом также пользуются организации из сфер строительства, недвижимости, информационных технологий и услуг.

Сервис «Яндекс.Телефония» разработан в партнёрстве с компанией MightyCall. Услуги связи и другие информационные услуги предоставляет «СанСим».