Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX

«Новые облачные технологии» анонсировала выход обновления продуктов «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Мобильный».

«МойОфис Частное облако» позволяет работать в приложениях «МойОфис» через web-интерфейс. В последнем обновлении добавлен дополнительный способ авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), известную как сайт «Госуслуг». Пользователи могут прикрепить к учетной записи в «МойОфис Частное облако» свой аккаунт в ЕСИА и использовать его для входа в «МойОфис».

Добавлена поддержка форматов страницы A0, A1, A2 в текстовом и табличном редакторах, возможность работы с версиями документа в облаке «МойОфис». В приложении «МойОфис Текст» реализована функция «обтекание текстом».

«МойОфис Почта» в обновленной версии поддерживает функции сортировки писем и поиска с применением фильтрации. В мобильном клиенте для устройств под управлением Android и iOS добавлена возможность включить в результаты поиска контакты из глобальной адресной книги организации при подключении учетной записи «МойОфис».

Мобильные приложения «МойОфис Документы» поддерживают подключение к облачному хранилищу «Яндекс.Диск» для создания, хранения и управления документами. На смартфонах под управлением ОС Android поддерживается подключение к облачному хранилищу Dropbox и док-станции Samsung-DeX, для создания полноценного рабочего места без компьютера.