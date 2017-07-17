«Русский Стандарт» представил новую Android-версию «Мобильного банка»

Банк «Русский Стандарт» объявил о выпуске летнего обновления «Мобильного банка» для Android. Цель всех изменений – экономия времени и сокращение действий для выполнения операций, совершаемых пользователем приложения.

Запущена онлайн-регистрация: теперь получить или восстановить доступ в «Мобильный банк» можно прямо из приложения. Не нужно тратить время на звонки в call-центр банка, достаточно на экране авторизации нажать «Получить или восстановить доступ» и заполнить все необходимые разделы для получения доступа в приложение.

Также в свежем обновлении «Мобильного банка» появилась возможность переводов другим клиентам банка «Русский Стандарт» только по номеру счета, без дополнительных реквизитов.

Теперь доступна детальная выписка по бонусному счету RS Cashback по каждой операции с начислением бонусов. А перед проведением операции (платежа или перевода) можно изучить размер комиссии, не заглядывая в тарифный план. Справочный расчет комиссии выполняется автоматически и отображается до совершения операции.

При переводах по номеру карты теперь отображается банк-эмитент карты и ее платежная система, а на главной странице приложения по карточным продуктам добавлена информация о типе карты – дебетовая/кредитная и ее последние 4 цифры.

Новая версия Мобильного банка для Android уже доступна для скачивания в магазине Google Play.