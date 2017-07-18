Apple Pay доступен держателям банковских карт «Мегафона»

«Мегафон» объявил о том, что с 18 июля держатели банковской карты «Мегафон» смогут оплачивать покупки при помощи Apple Pay. Теперь карту не обязательно носить с собой, достаточно лишь добавить ее к Apple Pay и расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Уникальность банковской карты «Мегафона» в том, что счёт мобильного телефона и банковской карты единый, при оплате Apple Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

При добавлении банковской карты в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

«Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту «Мегафона», а вместе с ней и счет телефона, удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг. При запуске карты мы обещали эту функциональность реализовать, и сделали это. Но мы не планируем на этом останавливаться и будем активно развивать продукт. В ближайшее время пользователей карты ждут дополнительные технологические новации и уникальные преимущества, которые откроют перед нашими абонентами новые возможности», — сказал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «Мегафона».

Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить банковскую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Партнёром «Мегафона» в этом проекте и эмитентом банковских карт «Мегафона» является банк «Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 г. Абоненты «Мегафона» также могут пополнять счет мобильного телефона при помощи Apple Pay.