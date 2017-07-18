«Яндекс.Деньги» ввели кэшбэк за платежи на сервисах «Яндекса»

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Деньги» начал возвращать пользователям часть суммы, потраченной на сервисах «Яндекса»: «Такси», «Афише», «Маркете», «Недвижимости», «Автобусах», «Диске», «Здоровье», «Музыке», «Парковках» или «Авто.ру». Кэшбэк составляет 10% и поступает на счет пользователя мгновенно.

«У Яндекса много сервисов, и все они помогают людям в разных сферах жизни. Моментальный кэшбэк от Яндекс.Денег делает покупки на этих сервисах более выгодными. Чтобы получить бонус, пользователи могут платить как из электронных кошельков, так и с виртуальных или пластиковых карт, которые мы недавно стали выпускать в новом дизайне. Помимо кэшбэка за платежи на Яндексе, владельцы карт получают и другие преимущества: премиальный статус и соответствующие ему скидки от Mastercard, большой выбор способов пополнения, доставка по всему миру, поддержка всех систем бесконтактной оплаты», — сказала Алла Савченко, директор по продуктам «Яндекс.Денег».

Сервис «Яндекс.Деньги» начислят кэшбэк при любом способе оплаты: из электронного кошелька, с привязанной к нему карты, с пластиковой или виртуальной карты «Яндекс.Денег», через системы бесконтактных платежей Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Бонус действует и для пластиковых карт «Яндекс.Денег», которые пользователи выпустили уже давно. Если какой-либо сервис предлагает кэшбэк 5% и платеж на нем подпадет под новую акцию, сумма возврата автоматически увеличится до 10%.

Сейчас в «Яндекс.Деньгах» зарегистрировано более 30 млн кошельков, каждый день открывается около 15 тыс. новых. Сервис выпустил свыше 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Mastercard. Подробнее об условиях начисления кэшбэка можно прочитать здесь.