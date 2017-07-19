«Билайн» представил в России платформу Veon

Группа компаний Veon Ltd., работающая в России под брендом «Билайн», представила Veon, объединяющую функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками.

Пользователям Veon будет доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые будут максимально соответствовать их интересам благодаря предиктивной модели, построенной на основе поведения пользователей Veon в приложении. Veon доступен всем владельцам смартфонов на Android и будет доступен на iOS в России, а для клиентов «Билайна» весь трафик внутри Veon не тарифицируется.

«Veon - это платформа, сочетающая в себе удобство телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений и общения в мире digital. Это очередной шаг в развитии концепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам новый пользовательский опыт в Интернете. При этом, как и любая другая цифровая платформа, Veon будет непрерывно развиваться, становиться еще лучше, проще и удобнее для каждого своего пользователя», - отметил Шелль Мортен Йонсен, генеральный директор «Вымпелкома».

Приложение Veon уже доступно для бесплатного скачивания в Google Play и скоро появится в App Store. За установку Veon пользователи дополнительно получат эксклюзивные предложения и скидки от российских партнеров Veon.

Veon работает на основе единой онлайн-платформы, разработанной телекоммуникационно-технологической компанией Veon Ltd. (ранее Vimpelcom Ltd.). Для российских пользователей наполнение и отдельные функции платформы создавались на территории России с учетом предпочтений и ожиданий россиян, а также требований российского законодательства. Приложение будет доступно везде, где работают App Store и Google Play, для владельцев смартфонов на iOS и Android вне зависимости от сотового оператора.