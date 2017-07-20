Счет абонента «Билайн» Узбекистан можно пополнить из России мгновенно

«Моби.Деньги» объявила о том, что у абонентов российских операторов МТС, Теле2 и «Мегафон» появилась возможность мгновенно, в режиме on-line, перевести деньги со своего мобильного счета на мобильный счет абонента «Билайн» Узбекистан (Unitel). Услуга стала доступна благодаря техническому интегратору «Моби.Деньги».

Мобильные денежные переводы – это надежный способ пополнить мобильный счет своих родных или друзей – абонентов «Билайн» Узбекистан. Для отправки денег абоненту достаточно отправить на единый номер 3116 сообщение: 99890ХХХХХХХ 100 где 99890 – код оператора связи, ХХХХХХХ – номер получателя, 100 – сумма перевода. После этого отправитель получит СМС с просьбой подтвердить денежный перевод и деньги будут зачислены на счет получателя моментально.

Можно отправить сумму от 50 руб. до 15 000 руб.

До конца 2017 года действует акция «Тройное пополнение»: при пополнении счета абонента Билайн Узбекистан из России на сумму от 3$ (по текущему курсу), получатель получит в три раза больше на свой бонусный счет.