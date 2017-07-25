RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter

RDP.RU объявила о поддержке протокола IPv6 в новой версии программного обеспечения EcoFilter - продукта для URL-фильтрации запрещенных ресурсов по списку Роскомнадзора. Бесплатное обновление доступно для всех клиентов компании в рамках действующих сервисных контрактов.

IPv6 используется в сетях многих операторов связи, хотя еще не имеет столь широкого распространения, как его предшественник IPv4. Ожидается, что со временем IPv6-адреса будут включены реестр Роскомнадзора.

Сергей Куликов, коммерческий директор RDP.RU, отметил: «На текущий момент регулятор не обязывает фильтровать трафик по IPv6 адресам – пока их просто нет в списке Роскомнадзора. Тем не менее, наши заказчики уже сейчас думают о том, что скоро IPv6 адреса появятся в реестре, а «Ревизор» будет выставлять за них штрафы. Мы решили снять с них эту «головную боль», чтобы они могли сосредоточиться на плюсах внедрения IPv6. В конечном счете, дело не только в штрафах – прежде всего, мы должны обеспечить надежную защиту абонентов от вредоносного контента. Это вопрос нашей общей безопасности».