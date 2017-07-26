Ускоренная онлайн-отправка посылок «Почты России» начала работу в масштабе страны

«Почта России» объявила о том, что онлайн-сервис otpravka.pochta.ru, автоматизирующий подготовку и отправку партий посылок, теперь доступен корпоративным клиентам во всех регионах страны. Инструмент позволяет интегрировать системы почты в бизнес-процессы отправителя с помощью программного интерфейса (API), например, встроить сервисы «Почты России» в свой сайт, приложение, систему управления складом или документооборотом.

Интерфейс позволяет интернет-магазину на своем сайте показывать покупателю актуальный тариф пересылки «Почтой России», исключить ошибки при заполнении адресных данных, сразу после покупки передать клиенту почтовый трек-номер, а также гибко адаптировать возможности сервиса к любым бизнес-процессам при подготовке отправлений на складе. Отправителю остается только наклеить бланки на посылки и доставить их в точку приема.

Принимают партии отправлений, как правило, специализированные Центры выдачи и приёма посылок, участки курьерской доставки и сортировочные центры. При этом корпоративные клиенты «Почты России» не ограничены в выборе точки сдачи: работу с новым процессом поддерживает любое почтовое отделение, в котором обсуживаются юридические лица.

Воспользоваться сервисом могут корпоративные клиенты с действующим договором на отправку посылок. Для того, чтобы получить доступ к сервису, достаточно зарегистрироваться на портале otpravka.pochta.ru и подать заявку на подключение. После проверки сотрудником почты функционал будет активирован.

«За год работы сервиса otpravka.pochta.ru им воспользовались более 2000 интернет-магазинов, преимущественно московских. Теперь удобно и быстро подготавливать к отправке партии посылок могут наши корпоративные клиенты во всех регионах страны. Специально для них у нас действуют продукты «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн», предполагающие отправку посылок по фиксированным тарифам в гарантированные сроки в крупные города России. Предлагаем всем интернет магазинам оценить удобство и скорость работы Почты России», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

Сервис otpravka.pochta.ru был запущен в июне 2016 г. первоначально для отправителей из Московского региона. Решение позволяет в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать корректный почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номера и формировать весь пакет документов и бланков, необходимый для отправки партий посылок, а также отслеживать текущий статус каждого отправления.