Банк «Открытие» представил онлайн-помощника для управления просроченной задолженностью

Банк «Открытие» объявил о запуске онлайн-портала для клиентов, у которых возникли либо могут возникнуть проблемы с погашением имеющегося кредита. Новый онлайн-помощник сугубо персонифицирован в зависимости от психотипа клиента и его финансового состояния и позволяет заемщику самостоятельно без посещения банка отложить платеж или рефинансировать кредит в режиме онлайн. Система проходит тестирование на выбранной группе клиентов и будет выпущена на российский рынок в сентябре 2017 г.

В основе работы портала лежит многоуровневый анализ массивов данных о клиентах, которые доступны банку. При разработке продукта использовались в том числе новейшие технологии распознавания речи и психологического профиля клиента: особенностей взаимодействия с банком, эмоционального состояния, защитных механизмов. В сочетании с Machine learning и Big Data это позволило разработать индивидуальные стратегии взаимодействия с клиентами разных психотипов и выстроить высокоэффективные коммуникации с каждым заемщиком.

Воспользоваться онлайн-помощником можно с любого устройства, имеющего выход в интернет. Благодаря этой системе круглосуточно, в интерактивном режиме клиенту будет доступен целый ряд индивидуальных услуг, банковских программ и сервисов. Например, «Персональный помощник», которого клиент самостоятельно выбирает и с кем сможет взаимодействовать на протяжении всей «жизни» своего кредита. Действия и реакции «Персонального помощника» соответствуют психологическому типу клиента. Помощник поможет клиенту найти ответы на вопросы и сделать правильный выбор.

Клиент сможет сам выбрать подходящий день оплаты с помощью услуги «Изменения фиксированной даты платежа по кредиту». Услуга отложенного платежа позволяет уведомить банк о задержке с оплатой в случае форс-мажора. Заявка на прощение штрафов или части долга помогает вернуться к привычному графику платежей без переплаты за начисленные пенни. Из любой точки мира можно сделать онлайн-платеж. А также в личном кабинете можно отправить заявку на рефинансирование и получить более удобные условия кредитования.

Кроме того, банк «Открытие» запускает специальную программу лояльности для пользователей нового сервиса. За действия клиента на портале будут начисляются баллы или «геймы». Участие в данной программе открывает для клиента доступы к новым продуктам, а также позволит конвертировать накопленные баллы в погашение кредитной задолженности.

«Мы ожидаем, что наш новый онлайн-портал станет важной социальной инициативой, которая в сегодняшней непростой экономической ситуации позволит клиентам эффективно управлять своими кредитами, будет способствовать повышению уровня финансовой грамотности заемщиков, - отметила Марианна Магтесян, управляющий директор по управлению розничным рисками банка «Открытие». – Для банка этот сервис также полезен: он поможет нам «достучаться» до тех клиентов, которые отказываются или по разным причинам не могут общаться с нами по телефону и иным каналам связи. ​В наших планах – дальнейшее развитие сервиса и предоставление новых видов поддержки заемщикам, попавшим в непростую ситуацию. Мы хотим стать полноценным market place’ом и предоставлять полный спектр услуг для финансового оздоровления, в том числе сервис партнёров для решения финансовых вопросов. Например, помощь в трудоустройстве, решение проблем с недвижимостью и другие услуги».