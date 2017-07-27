Исследование МГТС: Трафик в мессенджерах сети вырос в пять раз

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) входящая в Группу МТС, представила аналитический отчет об интернет-предпочтениях пользователей домашнего интернета в первом полугодии 2017 года.

За этот период клиенты МГТС скачали трафика на 20% больше, чем год назад. Его объем превысил более 1,3 эксабайта, что сопоставимо с годовым потреблением трафика средним российским городом. Увеличение объема передачи данных связано с ростом абонентской базы и активным пользованием интернета клиентами МГТС дома с различных устройств.

В среднем из одной квартиры в сеть выходят с пяти гаджетов: два смартфона, планшет, ноутбук, телевизор. При этом впервые за последние два года москвичи провели в мессенджерах и за интернет-серфингом столько же времени, сколько и за просмотром онлайн-видео, которое ранее было лидером по времени интернет-сессий.

За календарный год объем данных вырос практически во всех сегментах пользовательского трафика — мессенджеры, интернет-серфинг, стриминг, торренты. Наибольший рост трафика — в пять раз, пришелся на мессенджеры, поскольку пользователи стали чаще обмениваться «тяжелым» контентом (видео- и аудиофайлы, фотографии). Он составил около 70% трафика в мессенджерах против 30% в прошлом году. Доля мессенджеров в общем объеме трафика выросла с 2% до 5%.

Трафик от интернет-серфинга вырос в четыре раза, достигнув 27% от общего объема; в два раза вырос объем трафика от стриминговых видео- и аудиосервисов (YouTube, Google Видео и другие). Как и год назад, они сгенерировали большую часть пользовательского трафика: 33% против 36% в прошлом году.

Трафик от обмена файлами через торренты, облачные хранилища и файлообменники также вырос в два раза. При этом его доля в общем объёме сократилась до 29%. Трафик от скачивания программного обеспечения снизился на 10%, а его доля составила 6% против 13% в прошлом году.

Как и год назад, абонент МГТС пользуется интернетом в среднем пять с половиной часов в сутки, которые в этом году распределились следующим образом: два часа — на просмотр онлайн-фильмов и онлайн-видео; полтора часа — на онлайн-игры; один час — на интернет-серфинг, что на 20 минут выше, чем в 2016 году; один час — на общение в мессенджерах, что также выше показателя прошлого года на 20 минут.

В совокупности в мессенджерах и за интернет-серфингом клиенты МГТС проводят два часа в сутки, что на 50% больше, чем в 2016 году.

За год пользователи домашнего интернета остались, в большей степени, верны своим предпочтениям в выборе интернет-ресурсов. Изменения произошли только в сегменте потокового видео. Самыми популярными по количеству заходов стали сайты с потоковым видео YouTube и ivi.ru. Лидер прошлого года – Google Видео, переместился на третье место. лидерами среди многопользовательских онлайн-игр остаются Dota 2, Counter Strike и Minecraft.

Самыми востребованными ресурсами, предоставляющими услуги интернет-телефонии и мессенджеров, остались Skype, WhatsApp и Viber. Лидерами в социальных сетях остаются Вконтакте, Facebook и Instagram.

«В июне средняя скорость в сети МГТС составила 680 Мбит/с, средняя пользовательская — впервые достигла 100 Мбит/с, а объем скачанных данных за полгода превысил прошлогодний уровень на 20%. В пользу дальнейшего роста скоростей и объемов интернет-трафика говорит все более активное проникновение в повседневную жизнь облачных технологий, решений «умного дома» и интерес к сверхтяжелому контенту. При сохранении текущих темпов генерации data-трафика, уже к 2018 году средняя скорость в нашей сети превысит 1 Тбит/с, — сказал директор по технике и информационным технологиям МГТС Александр Трохин. — Принимая во внимание эти тенденции, мы заблаговременно начали тестирование нового стандарта 10GPON, который позволит быстро наращивать пропускную способность каналов нашей сети. Сейчас мы подводим первые итоги этого тестирования и уверены, что любые потребности наших клиентов в скорости и качестве интернет-соединения могут быть и будут удовлетворены».

Анализ потребления трафика проводился на основе обезличенных данных с платформы по управлению интернет-трафиком на базе системы DPI (Deep Packet Inspection) МГТС.