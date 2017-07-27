«Медицина для Вас» представила Android-приложение для аптечного поиска

«Медицина для Вас» представила мобильное Android-приложение «Медицина для Вас», позволяющее узнать о наличии и сравнить цены на нужное лекарственное средство в ближайших аптеках, при этом сервис мгновенно определяет местоположение пользователя. При необходимости приобрести сразу несколько препаратов достаточно ввести названия нужных лекарств, и приложение найдет аптеки, где все указанные препараты будут в наличии.

В апреле 2017 года «Медицина для Вас» запустила новую версию интернет-сайта www.medlux.ru, который предоставил пользователям дополнительные опции: поиск лекарств по карте, сравнение цен по выделенной области карты или вокруг выбранной станции метро, а также многие другие.

Сегодня разброс цен на некоторые препараты в аптеках может быть очень существенным, поэтому простой инструмент поиска и сравнения цен облегчает жизнь потребителям, помогая экономить время и деньги. «Медицина для Вас» позволяет потребителям оставлять отзывы – оценивать аптеки, сообщать об ошибочных ценах и т.д., формируя таким образом своеобразный рейтинг аптек.

В поисковой строке мобильного приложения можно задать не только название лекарства, но и его дозировку, а также размер упаковки. Искать походящие аптеки можно как в районе своего местоположения, так и в любой точке Москвы и Подмосковья, просто выделив на карте нужную область или выбрав станцию метро.

Приложение помогает не только находить и выгодно приобретать лекарственные средства, но и соблюдать график их приема с помощью удобного будильника, который будет напоминать вам о приеме любого количества лекарств.

В ближайшее время приложение «Медицина для Вас» смогут оценить и пользователи платформы iOS. Для тех, у кого отсутствует доступ к интернету, работает бесплатная круглосуточная телефонная справочная.