Samsung разрабатывает LTE-модемы для мобильных процессоров со скоростью загрузки до 1,2 ГБ/с

Samsung Electronics объявила о разработке LTE-модемов нового поколения с агрегацией шести несущих (6CA) для мобильных процессоров. Новая технология позволяет достичь скорости загрузки до 1,2 ГБ/с.

Технология агрегации несущих (CA) заключается в сочетании определенного числа несущих компонентов с частотными полосами различной ширины. Таким образом повышаются скорость передачи данных и производительность сети. По сравнению с предыдущей версией технологии 6CA обеспечивают более быструю и стабильную передачу данных. Кроме того, новая технология поддерживает стандарт 4x4 MIMO (множественный вход, множественный выход) и стандарт 256 QAM (квадратурная амплитудная модуляция).

Кроме того, для достижения максимальной скорости передачи данных, эта технология поддерживает схему eLAA (Enhanced Licensed Assisted Access). Благодаря агрегации частот лицензируемого и нелицензируемого спектров как на нисходящем, так и на восходящем соединении, eLAA также позволяет операторам связи использовать все возможности своего оборудования.

«С ростом числа сервисов, предоставляющих высококачественный видео контент онлайн, LTE-модемы высокой производительности также становятся более востребованными, — отметил Вунзэиг Хур (Woonhaing Hur), вице-президент разработки LSI протоколов Samsung Electronics. — Скорость загрузки до 1,2 ГБ/с c агрегацией шести несущих подчеркивает лидирующую позицию Samsung в области разработки новых продуктов, а также ее готовность к приближающейся эре 5G».

Ранее в этом году Samsung представила первый в отрасли мобильный модем с агрегацией пяти несущих (5CA), Cat. 16 LTE для процессоров Samsung Exynos 9 Series (8895), обеспечивающий загрузку данных на скорости до 1 ГБ/с. Благодаря сотрудничеству Samsung c компанией Anritsu, японским производителем контрольного и измерительного оборудования для систем коммуникаций, новые LTE-модемы, основанные на технологии Cat. 18 с агрегацией шести несущих, позволяют увеличить скорость загрузки на 20%, до 1,2 ГБ/с. При такой скорости LTE-соединения пользователи мобильных устройств смогут скачать полнометражный фильм в разрешении HD всего за 10 с, обмениваться видеозвонками без задержки связи, а также проводить онлайн-трансляции с мобильных устройств.

Как ожидается, мобильные процессоры Samsung с LTE-модемами Cat.18, использующими новую технологию шести несущих, поступят в массовое производство до конца 2017 г.