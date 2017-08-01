В российском мессенджере TamTam появились публичные чаты

Российский мессенджер TamTam, проект холдинга Mail.Ru Group, выпустил публичные чаты, в которых могут одновременно переписываться до 20 тыс. человек. Ссылку на чат можно получить в настройках: по ней пользователи смогут посмотреть переписку или присоединиться к ней. Публичные чаты также можно будет найти по названию через поиск в мессенджере.

С помощью публичных чатов пользователи могут обсуждать новости знаменитостей или любимой футбольной команды, делиться комментариями о последних событиях, знакомиться и находить общие темы. В TamTam уже есть первые публичные чаты: поклонников певицы Полины Гагариной, Федерации фигурного катания России, футбольных болельщиков и чат с обсуждением новостей звезд.

Одновременно с публичными в TamTam появились и приватные чаты, в которые можно вступить только по прямой ссылке от администратора или участника переписки. Приватные чаты не отображаются в поиске мессенджера, читать их могут только участники. Сообщения из публичных и приватных чатов отображаются у их участников в общем списке чатов в TamTam. В настройках чатов также появился поиск по именам участников, который поможет быстро найти нужные контакты.

Создатели и администраторы чатов смогут в любой момент изменить настройки и снова сделать чат непубличным, либо обновить ссылку на него. Администраторы чатов также получили инструменты для модерирования дискуссии: в частности, они смогут удалять сообщения или блокировать отдельных пользователей.

Публичные и приватные чаты уже доступны в приложениях TamTam на iOS и Android.

«TamTam — это мессенджер для активного общения с большим количеством людей: друзей, знакомых и единомышленников. С момента запуска в TamTam пользуются популярностью тематические каналы: аудитория в них растет в среднем на 30% в месяц. Публичные чаты — это еще один простой способ находить единомышленников и людей с общими интересами внутри приложения. Мы идем к тому, чтобы пользователь в TamTam получал максимум возможностей для общения: здесь он может найти друзей, пообщаться с коллегами или родственниками, почитать новости в канале и тут же обсудить их с другими читателями в публичном чате», — сказал Владимир Кочетков, руководитель проекта TamTam.