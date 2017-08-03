«Моби.Деньги» присоединились к сервису Orange Data

Инновационный сервис по аренде касс для онлайн-торговли Orange Data подключил к своей системе ключевого игрока рынка мобильной и электронной коммерции «Моби.Деньги».

«Теперь все платежи через «Моби.Деньги» могут проводиться на кассовом оборудовании от Orange Data, которое соответствует новым требованиям 54-го федерального закона. Мы продолжаем интеграцию нашего сервиса с самыми востребованными платежными системами и CMS-платформами, чтобы наши клиенты совершали платежи там, где им удобно», — подчеркнул генеральный директор Orange Data Павел Голубцов.

Сервис Orange Data предоставляет кассы для онлайн-торговли, которые с 1 июля должны установить все интернет-магазины, а также обслуживание их в течение всего срока аренды. Помимо основной функции по фискализации интернет-торговли, сервис также предоставляет возможность контролировать состояние касс, отслеживать количество транзакций и пиковые нагрузки.

«Компания «Моби.Деньги» — это универсальная платежная платформа, пионер рынка мобильной и электронной коммерции. В качестве стратегического партнера мы выбрали сервис Orange Data, что позволило в максимально сжатые сроки обеспечить возможность соответствия требованиям 54 ФЗ для наших клиентов. В партнерстве с Orange Data мы ценим надежность продукта и комплексный подход к решению нашей общей задачи по обеспечению онлайн фискализации транзакций», — отметила директор контентных проектов «Моби.Деньги» Екатерина Бабкина.

Напомним, что сервис по аренде касс для интернет-магазинов Orange Data полностью соответствует новым требованиям 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», которые вступили в силу с 1 июля 2017 г. Согласно поправкам в законе 54-Ф3, интернет-ритейлеры должны перейти на онлайн-кассы, которые будут формировать электронный чек при оплате товара банковской картой на сайте магазина, а также отправлять его оператору фискальных данных (ОФД), который передает его в ФНС. После этого электронный чек направляется на абонентский номер или электронную почту покупателя.