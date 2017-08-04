«Яндекс» запустил новый сервис для онлайн-мониторинга СМИ

«Яндекс» открыл бета-тестирование «Яндекс.Медианы». Сервис поможет специалистам по маркетингу и связям с общественностью следить за тем, что пишут в СМИ об организациях, брендах и других объектах, а также оценивать успешность PR-кампаний. Кроме того, данные «Медианы» можно использовать для таргетирования рекламы.

Сейчас в базе ресурса 25 тыс. российских и зарубежных СМИ. В компании отмечают, что если нужно оценить интерес СМИ и их пользователей к какой-нибудь компании, сервис найдет все ее упоминания в базе и подготовит отчет. «Медиана» покажет, в какой тональности пишут о компании, в каких материалах есть цитаты ее представителя, какие посвящены именно ей, а где она упоминается вскользь.

«Медиана» также позволяет посчитать охват аудитории: сервис показывает, сколько материалов об объекте написали за выбранный период и сколько раз пользователи их просмотрели. Если на сайте СМИ установлен счетчик «Яндекс.Метрики» и его данные открыты, сервис берет информацию о просмотрах оттуда. Если же владелец сайта предпочел скрыть данные «Метрики» или не установил счетчик — количество просмотров рассчитывается по данным поиска «Яндекса», «Новостей», «Элементов» и «Браузера».

Информацию из отчета «Медианы» можно выгрузить в «Яндекс.Аудитории» и сформировать на ее основе сегмент для показа рекламы в «Директе» и «Дисплее». Так рекламодатель может найти в базе «Медианы» аудиторию, которая интересуется брендом, событием или товаром, и продолжить с ней разговор. Например, компания может анонсировать новый продукт, затем найти тех, кто прочел новость о запуске на разных сайтах, и показать рекламу только им. У данных, выгруженных из «Яндекс.Медианы», есть особенность: они показывают краткосрочный интерес аудитории к объекту и недолго остаются свежими, поэтому их лучше использовать сразу.

«Одна из наших задач — защитить данные об аудитории каждого издателя и обеспечить анонимность пользователей. Поэтому мы не даем рекламодателям создавать в «Яндекс.Аудиториях» сегмент меньше чем из тысячи пользователей. А кроме того, позволяем выгружать информацию из отчетов, в которых говорится как минимум о трех публикациях в трех разных СМИ с общим количеством просмотров не менее 2 тыс.», — сказал руководитель сервиса Денис Озорнин.

«Яндекс.Медиана» — платный сервис. Стоимость отчета рассчитывается исходя из количества найденных упоминаний об объекте.