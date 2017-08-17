Tele2 расширила карту покрытия 4G еще на три региона

Tele2 объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Республике Татарстан, Кировской и Тверской областях. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям крупных населенных пунктов этих регионов.

В Республике Татарстан на этапе запуска сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает более 70% населения региона. В Кировской и Тверской областях услуга высокоскоростного мобильного интернета доступна 81% и 68% жителей соответственно.

Сети 4G в Казани, Кирове и Твери запущены в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G, 3G и 4G в этих регионах построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Так, в Татарстане 4G заработала в тестовом режиме 21 июля, спустя две недели количество пользователей 4G-интернета увеличилось в 3,7 раза, а объем трафика вырос в 1,3 раза. Поэтапный процесс позволил спрогнозировать нагрузку, провести дополнительную настройку сети и вывести ее на проектную мощность к моменту коммерческого запуска.

В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 44 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.