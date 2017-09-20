Промсвязьбанк запустил совместный проект с онлайн-сервисом YouDo.com

Промсвязьбанк предложил пользователям онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com специальные тарифы на банковское обслуживание, получение номера счета за 1 минуту и возможность бесплатно зарегистрировать свой бизнес без посещения налоговой.

Такая возможность появилась за счет начала работы YouDo.com с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Теперь создавать и выполнять задания на сайте могут не только частные лица, но и компании, а также индивидуальные предприниматели.

За время работы нового направления в пробном режиме к YouDo.com обратилось свыше 150 компаний, которые заявили о готовности принять участие в тестировании B2B-направления.

Открытие нового направления поможет компаниям, имеющим большие сети региональных представительств, найти надежных подрядчиков. На данный момент большое число запросов от бизнес-заказчиков относится к бытовому ремонту, логистике, обслуживанию инженерных систем и офисной технике.

«В Промсвязьбанке есть все необходимые продукты и сервисы для комфортного развития бизнеса. Совместным проектом с YouDo.com мы хотим показать предпринимателям, что начать свой бизнес – это не так сложно и накладно, как принято думать. Также мы хотим предложить действующему бизнесу выгодные условия обслуживания у нас в Банке», - отметил Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.