В «Мобильном Облаке» Mail.Ru внедрены технологии компьютерного зрения

Mail.Ru Group объявила о том, что новая версия «Мобильного Облака» Mail.Ru для iOS и Android научилась узнавать лица на снимках. Благодаря технологии компьютерного зрения, разработанной собственными силами компании, «Облако» распознает лица на фотографиях и позволяет просматривать снимки с определенным человеком.

Теперь пользователи приложений «Облака» Mail.Ru смогут быстро находить в своем фотоархиве снимки с друзьями и близкими. Приложение анализирует фотографии, узнает лица, изображенные на них, и предлагает пользователю просмотреть все хранящиеся в «Облаке» кадры с тем или иным человеком. С помощью новой функции буквально за пару нажатий можно найти все свои селфи, фото ребенка (и удивиться тому, как он вырос за пару лет) или снимки с родителями, чтобы сделать им сюрприз к годовщине свадьбы.

Уникальный алгоритм был разработан специально для «Облака» Mail.Ru специалистами по машинному обучению и компьютерному зрению внутри компании. Он узнает человека на фото даже в традиционно сложных для компьютерного зрения случаях: например, если тот был сфотографирован в разное время и с разных ракурсов. Кроме того, особое внимание создатели алгоритма уделили распознаванию изображений детей, с которыми у подобных технологий традиционно наблюдаются проблемы. Для обучения нейросетей специалистами компании были созданы собственные расширенные наборы данных с примерами людей разных возрастов и национальностей.

«Общий тренд развития всех современных интернет-сервисов — это появление у них интеллектуальных функций, — отметила Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения Почта и портал. — Сервисы все чаще подбирают для пользователя контент, подсказывают вероятные решения, избавляют от выполнения рутинных операций. Облако перестает быть просто хранилищем контента, а становится умным помощником человека в сортировке и представлении этого контента в нужном месте и в нужное время. Распознавание лиц — только первый шаг к "умным сервисам", который мы делаем. В ближайшее время будет еще несколько интересных обновлений».

Система распознавания лиц доступна пользователям свежей версии мобильного приложения Облака Mail.Ru. Ее могут попробовать все обладатели телефонов на платформах iOS и Android.

Облако Mail.Ru — сервис, позволяющий пользователям хранить файлы в облачном пространстве, синхронизировать их между своими устройствами, просматривать их и делиться ими в интернете. Облако Mail.Ru предоставляет пользователям самый большой в рунете объем бесплатного пространства - 25 ГБ. Приложения Облака Mail.Ru доступны для всех популярных мобильных (Android, iOS, Windows.