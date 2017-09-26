TrueConf полностью переходит на Ultra HD видеосвязь

TrueConf выпустила решение с поддержкой 4К видеозвонков один на один в разрешении 3840×2160. Возможность совершать видеозвонки в сверхвысоком разрешении появилась в приложении TrueConf 7.2 для Windows.

Для того чтобы пообщаться в Ultra HD качестве, обоим участникам беседы нужно использовать ПК на базе процессора Intel Core i7 шестого поколения или новее, иметь 4К камеру, Ultra HD монитор и высокоскоростное подключение к сети от 8 Мбит/с в обоих направлениях. При соответствии данным системным требованиям клиентское приложение автоматически будет переходить в режим обмена видео в формате 4К (3840×2160 при 30 к/сек).

«Так уж сложилось, что возможности видеосвязи развиваются параллельно с появлением новых технологий в AV-индустрии, — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Впервые мы презентовали групповые конференции в формате 4К на выставке Integrated Systems Europe 2015 в Амстердаме. Уже через год, на ISE 2016, инженеры TrueConf совместно с Panasonic и Nvidia показали первый в мире видеозвонок один на один в Ultra HD качестве. Теперь мы предоставляем возможность насладиться сверхвысоким качеством видео всем нашим пользователям совершенно бесплатно».

Облачный сервис ВКС TrueConf Online, персональный сервер видеоконференцсвязи TrueConf Server, а также TrueConf Server Free полностью поддерживают работу с видеозвонками и видеоконференциями в Ultra HD (4К) качестве.