WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах

WebMoney Transfer объявила о запуске решения для оплаты счета в ресторанах с помощью электронного кошелька. Для пользователей WebMoney, привыкших расплачиваться в онлайн-среде, это новый и потенциально массовый способ выхода «в офлайн».

Проект создан в партнерстве с iiko, системой управления для ресторанов. Специальная надстройка WebMoney интегрирована в кассовый модуль iiko, что позволяет выставлять счет и получать информацию об оплате в течение нескольких секунд. Клиенту достаточно открыть мобильное приложение WebMoney, отсканировать с его помощью QR-код, который с чеком принесет официант, и подтвердить списание.

Благодаря встроенной в оплату счета функции «обмен на лету», пользователь может мгновенно перевести средства с других имеющихся у него кошельков WebMoney.

В случае нехватки средств, можно сфотографировать QR-код и отправить картинку близким или знакомым, которые оплатят счет. Такой функции нет у других способов оплаты, например, пластиковых карт.

«Мы видим, что этот путь оплаты очень прост и конкурентоспособен, - отметила Елена Орлова, руководитель проектов в WebMoney Transfer. - Оплата в ресторанах является частью глобальной стратегии WebMoney по выходу в офлайн. В данный момент к проекту подключается несколько крупных сетей, и в ближайшее время оплату за WebMoney начнут принимать более тысячи кафе в Москве и других городах».

«Решение, которое мы запустили с WebMoney, станет для рестораторов новым способом проявить гостеприимство, - отметил Руслан Григоренко, руководитель интеграционных проектов компании iiko. - Кроме того, оплата заказов через WebMoney выгоднее для ресторана - комиссия по электронным платежам ниже, чем ставки классического банковского эквайринга».

Первым заведением, где уже сейчас можно оплатить свой заказ с помощью WebMoney стало кафе на территории Винзавода.

«Наши гости с интересом отнеслись к новому типу оплаты и с удовольствием начали его использовать, - сказал Георгий Ташкер, владелец кафе. - То, что мы теперь принимаем оплату и электронными деньгами, позволит нам привлечь новых гостей - современных молодых людей, для которых электронный кошелек является удобным и привычным способом оплаты».