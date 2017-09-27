ЦППК и Роскомнадзор заблокировали в Сети более 200 групп «зацеперов»

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Роскомнадзором развернула полномасштабную кампанию по борьбе с движением зацеперов в самой популярной среди российской молодежи социальной сети VK.com. На момент начала акции в сентябре 2016 года было выявлено и заблокировано 39 активных групп «Вконтакте» с общим количеством участников более 12 тыс. человек.

В октябре по инициативе ЦППК специалисты Роскомнадзора заблокировали еще 47 групп, в которых состояли более 37 тысяч человек. Далее блокировке подвергались как вновь создаваемые сообщества, так и другие выявленные группы.

Зацепинг – крайне опасное движение, популярное среди молодежи. Зацеперы стремятся проезжать на поездах за пределами вагонов, удерживаясь при помощи поручней, подножек, лестниц и любых других элементов оснащения вагонов, в том числе на торцевых частях локомотивов или на крышах. От подобного метода проезда на поездах подростки постоянно получают травмы, а чрезвычайные ситуации на транспорте могут привести к задержкам поездов. Благодаря законодательным инициативам по борьбе с опасной субкультурой, начиная с 4 апреля 2017 года за хулиганские действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств, зацеперам грозит штраф от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) за период до 2 лет либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

В результате кампании по борьбе с онлайн-движением «зацеперов», начавшейся в сентябре 2016 года, ЦППК и Роскомнадзору удалось добиться снижения пропагандистской активности в социальных сетях и прекратить действие более 200 групп.

«ЦППК занимает социально ответственную позицию и стремится обеспечить максимальную безопасность проезда вместе с комфортом для пассажиров. Зацепинг не только нарушает общественный порядок, но и создает потенциально опасные ситуации, как для самих нарушителей, так и для других людей, не говоря уже о сбоях в графике движения поездов, которые происходят по вине хулиганов. Чтобы защитить детей от опасного влияния и обеспечить безопасность на пригородном транспорте, мы продолжаем бороться с пропагандой зацепинга различными способами», – отметил исполнительный директор ЦППК Максим Дьяконов.

«Эксперты Роспотребнадзора признают зацепинг скрытой формой суицидального поведения. Адепты этого экстремального увлечения не только неоправданно рискуют собственным здоровьем и жизнью - они подвергают опасности пассажиров железнодорожного транспорта. Субкультура зацепинга привлекает подростков, которые не всегда осознают возможные последствия опасного увлечения. Для меня очевидно, что тематические сообщества в соцсетях выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо», - сказал Вадим Субботин, заместитель руководителя Роскомнадзора.

По данным Следственного комитета Российской Федерации, за 2016 год был зарегистрирован 21 случай смертельных травм среди несовершеннолетних, занимавшихся «зацепингом». В 2017 году таких инцидентов было уже 9, что подчеркивает важность борьбы с опасным для жизни движением.

Постоянная работа по блокировке групп «зацеперов» в социальной сети VK.com привела к практически полному падению активности таких сообществ к апрелю 2017 года. Новые попытки собрать группы с началом летнего сезона в мае 2017 сошли на нет уже к августу 2017 года из-за оперативной блокировки сообществ.

В прошлом месяце в социальной сети было обнаружено и закрыто всего 2 группы. За все время действия кампании с 29.08.2016 по 31.08.2017 было заблокировано 236 групп, что привело к снижению активности участников по созданию новых объединений и падению морального духа движения зацеперов.