Яндекс объявил о том, что в сервисе «Яндекс.Здоровье» появились онлайн-консультации с ветеринаром. Он поможет разобраться в симптомах и, если нет необходимости ехать в ветклинику, порекомендует лечение. Обратиться за советом о здоровье питомца можно из любой точки планеты, где есть интернет.

Поговорить с ветеринаром можно по видеосвязи, голосом или в текстовом чате — он ответит на вопросы, связанные со здоровьем домашних животных и уходом за ними. Можно показать любимого щенка, который грустит в углу, или отправить фото котика, у которого слезятся глаза. Уточнив подробности, специалист порекомендует лечение или — если требуется — посоветует обратиться в ветклинику. Чтобы советы не потерялись, после консультации он пришлёт отчёт.

«Человеку бывает сложно понять, как чувствует себя животное — ведь оно не может рассказать, что и где болит. Отправляться за консультацией в ветеринарную клинику не всегда удобно: многие питомцы тяжело переносят поездку и ожидание в очереди. «Яндекс.Здоровье» даёт возможность посоветоваться с ветеринаром, не выходя из дома», — говорит руководитель сервиса Григорий Бакунов.

«Яндекс.Здоровье» сотрудничает со специалистами московского ветеринарного центра «Зоовет». Кроме собак и кошек, они отвечают на вопросы о хомяках, мышах, морских свинках и других домашних грызунах, а также черепахах, ящерицах, птицах разных видов, змеях и обезьянах. Ветеринары консультируют с восьми утра до полуночи по московскому времени. Первая консультация стоит 99 руб., каждая последующая — 499 руб.

«Яндекс.Здоровье» — мобильное приложение для онлайн-консультаций с врачами. Сейчас пользователи могут обратиться к педиатру, терапевту и гинекологу — врачи готовы выйти на связь в любое время. Приложение доступно для устройств на базе iOS и Android.

«Зоовет» — многопрофильный ветеринарный центр, открывшийся в 2004 году. В его составе 16 отделений, в которых работают более 40 специалистов разного профиля. За 13 лет работы они оказали помощь более чем 400 тыс. животных.