OFD.ru открыл регистрацию контрольно-кассовой техники в ФНС

OFD.ru («Петер-Сервис Спецтехнологии») реализовал сервис по постановке контрольно-кассовой техники на учет в Федеральную налоговую службу в режиме «Одного окна».

В соответствии с Федеральным законом № 54 «О применении контрольно-кассовой техники» юридическое лицо, использующее в своей работе кассы, обязано зарегистрировать их в Федеральной налоговой службе. Теперь данный процесс можно провести на сайте OFD.RU без посещения налоговой инспекции или сайта nalog.ru. При этом на сайте можно не только поставить кас-су на учёт в ФНС, но и сразу подключиться к ОФД. Ранее, для начала работы с кассой нужно было регистрировать её на разных площадках: в инспекции ФНС или на сайте www.nalog.ru, и на сайте ОФД, что было неудобно для предпринимателей.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо войти в личный кабинет OFD.RU на страницу сервиса «Постановка на учёт», заполнить заявление для отправки в ФНС и подписать его электронной подписью. Если у клиента нет электронной подписи, OFD.RU предложит ее приобрести. После отправки заявления, сервис оповестит клиента о статусе и сообщит регистрационный номер (РНМ), который ФНС присвоила кассе клиента.

Далее клиент вносит РНМ в кассу, выполняя «Отчет о регистрации» и на странице сервиса от-правляет «Отчёт» в ФНС. Как только ФНС формирует «Карточку о регистрации», OFD.RU уведомляет клиента и предоставляет карточку для скачивания в личном кабинете. Касса клиента ав-томатически появляется в списке касс в личном кабинете OFD.RU и готова к работе.

«Регистрация кассы требует много времени и сил, а зачастую и денег предпринимателя, которые он может потратить на развитие своего бизнеса. Нередки случаи, когда при вводе всех данных для постановки кассы на учет, клиенты совершают ошибки, приводящие к поломке дорогостоящих фискальных накопителей. Но даже если клиент внес все данные в ФНС, ему всё равно нужно потом тратить время на выбор и регистрацию в ОФД, подключение кассы к ОФД – таким образом запуск работы кассы проходит в разных личных кабинетах, с разными регистрациями и процесса-ми. Наш продукт значительно упрощает жизнь бизнесу любого масштаба, так как позволяет бес-платно в течение 10 минут поставить кассу на учёт в одном окне», - сказал директор OFD.RU Антон Румянцев.