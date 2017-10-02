«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость движения машин в разных потоках магистрали. Это позволяет более точно определить самый быстрый вариант проезда и сэкономить водителю ещё немного времени.

Скорость движения машин в разных потоках одной магистрали иногда сильно различается — например, часть автомобилей может стоять в пробке на съезд, тогда как остальные машины едут прямо без задержек. «Яндекс.Навигатор» анализирует скорость движения каждого потока и учитывает её при расчёте времени поездки. Кроме того, он отображает на карте загруженность дороги с учётом того, в каком потоке едет водитель.

Если в дороге «Яндекс.Навигатор» находит более быстрый маршрут, он предлагает его водителю: в новой версии приложения, чтобы сравнить маршруты и сделать выбор, нужно всего два клика. Сейчас приложение рассказывает водителю о более быстром пути, если этот вариант проезда сэкономит больше пяти минут, а до нужного манёвра не меньше километра.

«Осенью загруженность дорог в городах-миллионниках сильно возрастает. Навигатор помогает водителям пережить это время с минимальными потерями — для этого мы постоянно развиваем технологию маршрутизации и добавляем новые факторы, которые помогают нам найти самый быстрый маршрут», — сказал Михаил Высоковский, руководитель «Яндекс.Навигатора».

При выборе оптимального маршрута «Яндекс.Навигатор» анализирует не только текущую ситуацию, но и историю пробок за последние несколько месяцев. Это позволяет спрогнозировать, как изменится положение дел, пока водитель будет ехать. За прогноз отвечает специальный алгоритм на основе машинного обучения. Приложение умеет также определять глухие пробки: если Навигатор понимает, что на каком-то участке дороги машины прекращают движение, он показывает предупреждение.

«Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для автолюбителей, которое прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. В России приложением пользуются почти 14 млн человек в месяц. Сервис работает также в Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.