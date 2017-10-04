«Мегафон» подключил кассовые аппараты «Почты России»

«Мегафон» предоставил филиалу ФГУП «Почта России» в Карачаево-Черкесской Республике 120 sim-карт для организации online-работы почтово-кассовых терминалов.

Специальный тариф «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» «Мегафона» полностью отвечает требованиям нового ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Согласно ему, все данные о продажах будут передаваться в режиме реального времени в Федеральную налоговую службу через аккредитованных операторов фискальных данных.

Подключая этот тариф, корпоративные клиенты компании получают неограниченный объём интернет-трафика для передачи электронных чеков и надёжную защиту всей зашифрованной информации. Ежемесячная абонентская плата составляет всего 100 руб. в месяц.

«С развитием технологий меняются и условия ведения бизнеса, в том числе и на законодательном уровне. Отслеживая все нововведения, мы предлагаем нашим корпоративным клиентам простые профессиональные продукты для удобной автоматизации многих рабочих процессов, - сказал Радмир Бурлаков, директор регионального отделения по Карачаево-Черкесии. - Благодаря качественному мобильному покрытию в регионе, высокой надежности и скорости интернета в сетях 3G/4G наши клиенты могут воспользоваться самыми прогрессивными бизнес-сервисами в любой точке республики».

«Мегафон» уже реализовал ряд проектов с переводом кассовых терминалов в online-режим в регионах Северного Кавказа. Sim-карты оператора для этих целей уже активировали Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие, Пятигорский медико-фармацевтический институт, Кисловодский санаторий им. Г.К. Орджоникидзе, СМУП «Фаун» и другие клиенты.