Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей

Assist обеспечила поддержку платежного сервиса Samsung Pay для оплаты покупок в интернете, расширив таким образом линейку мобильных платежных сервисов для платежей при помощи веб-интерфейса и/или в мобильном приложении.

Владельцы совместимых смартфонов Samsung Galaxy в России теперь смогут оплачивать онлайн-покупки на сайтах интернет-магазинов, подтвердив платеж отпечатком пальца или PIN-кодом. Платежный сервис Samsung Pay будет доступен на веб-сайтах онлайн-компаний в любом браузере как с персонального компьютера, так и с любого мобильного устройства.

Вводить данные банковской карты для совершения платежа через Samsung Pay не нужно. Достаточно выбрать Samsung Pay в качестве способа оплаты, нажать на кнопку «Оплатить Samsung Pay» и указать свою учетную запись Samsung Account. После этого на совместимый с сервисом смартфон придет запрос платежа. Пользователю необходимо будет выбрать карту и подтвердить платеж с помощью отпечатка пальца или PIN-кода. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется токен – цифровой код, созданный случайным образом и известный только платежной системе и банку-эмитенту. Персональные данные покупателя остаются в безопасности.

«Samsung Electronics выражает благодарность партнёрам за оказанную поддержку в процессе разработки нового сервиса. Мы всегда стремимся сделать использование устройств Samsung приятнее и проще для наших пользователей, обеспечивая при этом их безопасность. Новая возможность Samsung Pay – очередной шаг в эту сторону. Оплачивая покупки в Интернете через Samsung Pay, вы не предоставляете сайту данные своей карты – достаточно указать аккаунт Samsung. Таким образом, пользователи смогут не беспокоиться, что их персональные данные попадут в руки злоумышленников», – отметил Дмитрий Гостев, глава Samsung Mobile в России.

«Количество онлайн-платежей с мобильных устройств неуклонно растет, и это прямым образом влияет на появление новых платежных инструментов, более удобных для пользователей смартфонов. Покупатель хочет минимизировать количество времени и усилий на совершение платежа, поэтому возможность оплатить товар или услугу в одно касание будет набирать все большую популярность. Assist стремится в числе первых внедрять новые платежные технологии, и мы рады, что теперь можем предложить нашим клиентам подключение к Samsung Pay – востребованному, удобному и безопасному платежному сервису», – сказала Диана Полехина, руководитель отдела по работе с клиентами группы компаний Assist.

Для того чтобы подключить платежный сервис Samsung Pay на своем сайте, клиентам Assist необходимо отправить заявку в отдел клиентской поддержки.

С 1998 года Assist обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. Уровень безопасности платежного сервиса подтвержден сертификатом PCI DSS 3.1. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.