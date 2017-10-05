«МОБИ.Деньги» получила статус официального партнера Аlipay в России

Группа компаний «МОБИ.Деньги» объявила о получении статуса официального партнера Alipay в России. Партнерство позволит российским торгово-розничным предприятиям без дополнительных затрат на оборудование принимать платежи за товары и услуги, осуществляемые с помощью мобильного приложения Alipay, на базе стандартного кассового оборудования и технологического решения «МОБИ.Деньги».

Возможность приема платежей с использованием платежного приложения Alipay, расширяет возможности обслуживания туристического потока из Китая на российском рынке. Ежегодно Россию посещают более 2 млн китайских граждан. В среднем китайские туристы тратят в нашей стране около $500 долларов в день, при этом более 70% из них являются активными пользователями мобильного приложения Alipay.

На сегодняшний день, платежная система Alipay (часть холдинга Alibaba) является крупнейшей платежной системой в Китае и одной из крупнейших в мире. Рост популярности этой платежной системы обеспечил формирование уникальных платежных решений, основанных на сочетании платежного сервиса и рекламной платформы в рамках единого мобильного приложения.

По мнению директора по развитию бизнеса Alipay и Ant Financial в России и СНГ Богдана Задорожного, партнерство компаний Alipay и МОБИ.Деньги позволит обеспечить быструю дистрибуцию нашего продукта в российские торгово-сервисные предприятия, и позволят им оценить фантастические возможности работы по принципу online-to-offline, который давно стал реальностью в Китае.

Магомед Асхабов, председатель совета директоров «МОБИ.Деньги», руководитель департамента венчурных инвестиций «ВТБ Капитал Управление активами» отметил: «Мы верим в развитие новых платежных технологий на российском рынке и уверены, что успех Alipay в Китае может служить примером и дать начало новому тренду мобильных платежей в офлайн-ритейле и в России. Я рад, что именно МОБИ.Деньги является активным участником этого процесса».

Директор по развитию группы «МОБИ.Деньги» Кирилл Сурский сказал: «Партнерство с Alipay является одним из наших проектов, в рамках стратегии направленной на построение эффективных платежных сценариев, учитывающих интересы любого торгово-сервисного предприятия, как в органичной для нас сфере онлайн сервисов, так и в традиционном ритейле».

Компания МОБИ.Деньги является портфельной компанией Фонда под управлением «ВТБ Капитал Управление активами». Это один из крупнейших игроков на российском рынке мобильных платежей, в настоящий момент реализует программу, направленную на формирование эффективных платежных сценариев для торгово-розничных предприятий, ведущих свою деятельность как в сетевом пространстве, так и сочетающих в своей деятельности сетевое взаимодействие с клиентом с механизмами традиционного ритейла (omnichannel).