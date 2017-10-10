«Яндекс» официально представил голосового помощника

«Яндекс» официально представил «Алису» — голосового помощника, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. «Алиса» создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: она может найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое.

С «Алисой» можно разговаривать так же, как с человеком: она поймёт. Например, у неё можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» — а не диктовать что-то вроде «кофейня улица космонавтов». «Алиса» заглянет в «Яндекс.Справочник» и предложит подходящее место. В ответ на «Отлично, а как туда пройти?» — даст ссылку на уже построенный маршрут в «Яндекс.Картах».

Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, «Алиса» не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознаёт и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. «Алиса» не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора.

«Мы хотели, чтобы "Алиса" говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом, — рассказывает Денис Филиппов, руководитель направления речевых технологий «Яндекса». — Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы. Это было одним из приоритетов при разработке Алисы, и сейчас, согласно нашим измерениям, она — лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи. По метрике WER "Алиса" распознаёт речь с точностью, близкой к человеческой».

Распознавать речь, определять значение сказанного и синтезировать голос, чтобы произнести ответ, «Алиса» умеет благодаря речевым технологиям SpeechKit. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. Именно ее голосом разговаривает операционная система Саманта из фильма «Она» Спайка Джонза. «Алису» обучали на записях Шитовой, благодаря нейросети, которая склеивает звуки в слова и подбирает интонацию, речь «Алисы» получилась живой и естественной.

«Алиса» умеет работать с несколькими сервисами «Яндекса», в том числе с Поиском, Картами, Музыкой и Погодой. Со временем она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше — например посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать Алисе доступ к своим сервисам, а запускать сторонние приложения она уже умеет — можно попросить её открыть Инстаграм или ВКонтакте.

Поговорить с «Алисой» можно в приложении Яндекс и бета-версии Голосового помощника для Windows. В скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах Яндекса.