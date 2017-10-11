Mail.Ru Group запустила десктопную версию мессенджера TamTam

Команда TamTam (входит в компанию Mail.Ru Group) запустила веб-версию мессенджера. Теперь все пользователи TamTam могут общаться с помощью браузера на настольном компьютере или ноутбуке: например, обсуждать дела с коллегами, делать публикации в канале или переписываться в разгар рабочего дня.

В веб-версии TamTam пользователи могут зарегистрироваться по номеру телефона, не устанавливая приложение на смартфон, а также общаться в чатах, вести и читать каналы, отправлять стикеры, фотографии и видеоролики.

Личные контакты в веб-версии синхронизированы с приложением. Пользователь может общаться со всеми знакомыми из телефонной книги, которые зарегистрированы в TamTam или у которых есть страница в социальной сети Одноклассники.

Как и в мобильном приложении TamTam для iOS и Android, с помощью поиска в веб-версии можно найти публичные чаты и каналы – по названию или словам в описании. Кроме того, на главной странице веб-версии можно посмотреть список интересных каналов: список будет регулярно обновляться.

До конца года команда TamTam также планирует запустить десктопное приложение мессенджера.

Владимир Кочетков, руководитель мессенджера TamTam, отметил: «Мы стремимся к тому, чтобы мессенджером было удобно пользоваться в любой ситуации. Например, за городом при слабом качестве мобильного интернета. Или на работе, когда общаться проще с ноутбука. Поэтому мы сделали веб-версию TamTam самостоятельным продуктом, которым легко пользоваться даже без приложения: это делает общение в мессенджере более доступным для наиболее активной аудитории. К тому же это удобный инструмент для авторов каналов и СМИ: теперь им станет проще публиковать в TamTam полноценные тексты – по нашему опыту, аудиторией это ценится больше, чем обычное копирование ссылок».