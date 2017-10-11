На площадке JD.ru стартовали продажи смартфонов BLU

JD.com объявила о начале продаж с 11 октября смартфонов от бренда BLU. На сегодняшний день BLU – бестселлер Amazon.com и самый продаваемый смартфон.

Все гаджеты будут представлены на русскоязычной площадке JD.ru. Недорогие инновационные устройства современного дизайна производит американская компания BLU Products, работающая на рынке мобильной связи с 1995 года. Собственный бренд компании BLU был запущен в 2010 году.

Посетители JD.ru смогут приобрести смартфоны BLU по доступным ценам благодаря как политике производителя, так и тому, что JD.ru – прямой поставщик продукции BLU Products. Важным моментом для потребителей является и то, что новый бренд стал частью «Коллекции JD». Все товары «Коллекции» – оригинальная продукция с гарантийным сроком не менее года и сервисной поддержкой непосредственно на территории России. Если купленный товар из «Коллекции JD» разочаровал, можно вернуть его в магазин, никому ничего не объясняя.

Все смартфоны BLU отличаются лаконичным дизайном, небольшим весом и высоким качеством изображения. Наиболее доступной по цене считается модель BLU Grand M. Этот прочный современный смартфон в алюминиевом корпусе выпускается в нескольких цветах – черном, графитно-сером, бежево-золотистом.

Дисплей обтекаемо-скругленной формы закрыт специальным стеклом. На 5,0-дюймовом экране удобно смотреть кино и видеоролики. Благодаря четырехъядерному процессору 1,3 ГГц и 8 ГБ встроенной памяти, смартфон поддерживает современные игры, сохраняет фотографии, музыку, даже фильмы.

У Grand M две фотокамеры – основная на 5 МП и фронтальная на 3,2 МП. Обе камеры оборудованы вспышками, что позволяет делать снимки при любом освещении. Это идеальная модель для молодого современного человека, который предпочитает всегда быть на связи и любит развлечения.

Несколько дороже смартфоны BLU Studio Mega. Эти аппараты отличаются высоким качеством изображения, которое одинаково отлично выглядит под любым углом и при любой освещенности. Замечательный результат достигнут с помощью технологий BLU Infinite View и Nex Lens Technologies.

В смартфоне две камеры – 8 и 5 мегапикселей, что позволяет вести настоящий фотодневник и загружать в инстаграм качественные, яркие изображения. Смартфон работает с хорошей скоростью, четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти обеспечивает поддержку всем форматам видео. Операционная система – Android 7.0. Studio Mega от BLU.

Тем, кто хотел бы приобрести смартфон Studio по более доступной цене, понравится модель Studio J2. Этот девайс работает на 6 версии Android и имеет две фотокамеры в 5 и 2 мегапикселя. Пятидюймовый дисплей делает удобным и игры, и просмотр видео, и работу.

Смартфоны BLU Vivo XL2 и Vivo 5R относятся к более высокой ценовой категории и понравятся людям, которые ценят функциональную элегантность. Прочный алюминиевый корпус кремово-белого или золотистого цвета, закругленное стекло дисплея, сканер отпечатка пальцев и система шифрования файлов делают аппарат идеальным для современного предпринимателя, ценящего стиль и надежность. Высокое качество картинки и объемный звук позволяют использовать смартфон не только для работы, но и для развлечения. Две мощные фотокамеры (8 и 13 Мп) равно помогут запечатлеть важные моменты и сделать фотокопии документов.

В серии Vivo будет предложен еще один интересный смартфон – Vivo 5 Mini. Этот небольшой изящный аппарат в золотистом корпусе понравится ценителям компактных гаджетов. У смартфона мощный процессор на 1,3 ГГц и 8 Гб памяти. Операционная система – Android 6.0.