Платформу Addreality дополнит WiFi-аналитика

Addreality выпустила систему WiFi-аналитики Addreality WiFi. Решение служит для оптимизации рекламных кампаний, создания омниканальных сценариев и увеличения эффективности медиаплана. Addreality WiFi станет дополнением к основному продукту компании - платформе Addreality.

Addreality WiFi поможет организовать офлайн-коммуникацию с аудиторией, проанализировать ее и предоставить план оптимизации взаимодействия с посетителями. Система подсчитывает OTS (opportunity-to-see), среднее время контакта и частоту показов сообщения конкретному mac-адресу, а также четкие показатели конверсии – например, как реклама акции повлияла на дальнейшее перемещение пользователя в магазине и состав его покупки.

«Бизнес компаний, так или иначе взаимодействующих с аудиторией – от банков до магазинов, держится на данных, их сборе и анализе. Мы решили сконцентрироваться не на сборе данных как таковых – а на результатах этого сбора. Addreality WiFi не только предоставляет доступ к аналитическим данным о любых цифровых коммуникациях компании в реальном времени, но и оптимизирует создание и ведение всех цифровых рекламных кампаний, помогает выстраивать омниканальное взаимодействие с потребителем, продолжать офлайн-коммуникацию в онлайне. Это инструмент, который выводит маркетинг на качественно другой уровень», – сказал Сергей Галеев, генеральный директор Addreality.

Аналитика посетителей, в том числе при помощи WiFi-технологий, – глобальный тренд, уверены в Addreality. По данным ABI Research, уже в следующем году только рынок подсчета посетителей вырастет до $3 млрд, а услуги на основе определения местоположения клиентов превысит $62 млрд.