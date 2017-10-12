 

Аналитика «Юлы»: Россияне чаще всего покупают ноутбуки Asus

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, Текст: Владимир Бахур

Сервис бесплатных объявлений Юла (Mail.Ru Group) представил аналитику по предпочтениям пользователей при выборе ноутбука.

Средняя стоимость ноутбука, проданного на Юле в третьем квартале 2017 года, составила 16 670 руб. Самыми дорогими по средней цене оказались ноутбуки Alienware (игровая линейка Dell), самыми доступными — Fujitsu. 

Самым популярным брендом в России является Asus, на продажи которого пришлось 16% от всех проданных на Юле ноутбуков. 

Далее следуют ноутбуки Acer, HP, Lenovo и Samsung, хотя последние уже три года не выпускаются. 

Топ5 брендов ноутбуков на Юле выглядит следующим образом:


Сервис бесплатных объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. 

В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 20 млн пользователей.

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