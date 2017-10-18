В «Яндекс.Дзене» появились нарративы

В рекомендательном сервисе «Яндекс.Дзен» появились первые нарративы. Это новый формат публикаций, разработанный специально для мобильных устройств. Нарратив представляет собой серию экранов, которые пролистываются один за другим. С его помощью можно рассказывать яркие истории, комбинируя текст, видео, гифки и картинки.

До конца года нарративы будут размещаться в начале персональной ленты для пользователей всех мобильных продуктов Яндекса, где есть Дзен: на главной странице и в приложении Яндекса, в Яндекс.Браузере, в приложении «Яндекс.Дзен» для Android, а также в Yandex Launcher. Среди первых авторов нарративов — «Комсомольская правда», «Арзамас», журналы GQ и Elle, портал Autonews и блогер Илья Варламов.

«Нарратив — это новый мобильный формат в "Дзене", который мы создали вместе с игроками медиарынка, — сказал Даниил Трабун, медиадиректор «Яндекс.Дзена». — Нарративы будут особенно интересны многоплатформенным медиа, которые экспериментируют с разными форматами, а также тем, кто заинтересован в новых инструментах для продвижения контента и расширении своей мобильной аудитории».

В первую очередь доступ к новому инструменту получат крупные издатели и блогеры, которые имеют большой опыт создания мультимедийного контента. В следующем году нарратив станет доступен всем авторам. Чтобы начать использовать новый инструмент, нужно оставить заявку.

«Яндекс.Дзен» — рекомендательный сервис, который подбирает для каждого пользователя статьи, видео и фотографии, учитывая его интересы. За выбор публикаций отвечает искусственный интеллект. В ленту «Яндекс.Дзена» попадают материалы из интернета и публикации, которые авторы напрямую размещают на платформе «Яндекс.Дзен».

С момента запуска платформы в мае 2017 года там появилось несколько тысяч каналов. Около тысячи авторов и редакционных коллективов начали зарабатывать на публикациях деньги, а ещё 30 — получили от Яндекса спонсорскую поддержку.