«Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота для СДУ «Приоритет»

«Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота с функциями согласования электронных документов и исполнения поручений для системы документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет»).

Телеграм-бот «Диджитал Дизайн» работает с СДУ «Приоритет», созданной на базе платформы Docsvision, и предоставляет пользователям набор необходимых функций для работы с документами и заданиями.

Телеграм-бот – это более простой и удобный интерфейс для выполнения основных действий в СДУ «Приоритет». Он помогает пользователю решать задачи при помощи мгновенных команд, при этом не требуется установка дополнительных приложений, которые занимают место в памяти мобильного устройства.

Основной способ общения с ботом СДУ «Приоритет» – это inline-клавиатура с готовым набором команд. Это удобный способ взаимодействия в случае таких вариативных процессов, как согласование документов, исполнение поручений и др. На главном экране сразу предлагается набор действий – меню. Далее пользователю остается лишь выбирать из предлагаемых ботом операций.

Сейчас основные функции бота СДУ «Приоритет» – это работа с документами и поручениями. С помощью бота можно рассматривать поступившую корреспонденцию – видеть основную информацию по документам и поручениям, работать с файлами документов. Бот позволяет оперативно согласовывать или возвращать на доработку проекты документов, поступившие на согласование. С помощью бота можно исполнить поручение или отчитаться о ходе его выполнения.

Бот-ассистент сообщит пользователю о поступлении нового поручения, напомнит о приближении сроков исполнения по важным заданиям. Бот поможет оперативно найти в базе СДУ «Приоритет» нужный документ или поручение и загрузит его на устройство. Этот функционал будет особенно полезен на выездных встречах и мероприятиях, когда нужно быстро получить определенную информацию, а непосредственного доступа к системе нет.

В разделе «Помощь» на главном экране пользователи всегда смогут найти подсказку, как работать с телеграм-ботом.

«Важным преимуществом телеграм-бота является то, что он работает и при нестабильном соединении. Сервис размещается на корпоративных серверах клиента, и вся логика и обработка выполняются там. Ответ пользователю приходит, как только у него появляется соединение», – сказал Александр Котов, архитектор СДУ «Приоритет».